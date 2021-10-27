Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Çad ile 500 milyon dolarlık ticaret hedefi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Geçen sene ticaret hacmimiz belirlediğimiz hedefi aşarak 112 milyon dolara ulaşmıştır. Ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmeyi ve geliştirmeyi hedefliyoruz. Yeni hedefimiz hacmi 200 milyon dolar seviyesine, ikinci etapta 500 milyon dolar seviyesine ulaştırmaktır." dedi.
27 Ekim 2021, Çarşamba 18:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Bugün gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde, Türkiye ve Çad arasındaki ilişkileri nasıl ileriye taşıyacağımızda fikir alışverişinde bulunduk. Ticaret ilişkilerimizi çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz.
Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi kazan kazan anlayışı ile geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bildiğiniz gibi geçen hafta Afrika ziyaretlerinde bulundum. İstanbul'da gerçekleşecek zirvede sizi de aramızda görmek istiyoruz. Çad ile ilişkilerimizi daha ileriye taşıma konusunda kararlıyız. Ticari ilişkilerimizi derinleştirmeyi amaçlıyoruz. FETÖ'ye karşı mücadelede Çadlı kardeşlerimizin desteğini unutmamız mümkün değildir. Çad ile askeri güvenlik alanındaki iş birliğimizi de geliştirmeye hazırız.
BUNLARI DA OKUYUN