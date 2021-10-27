Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bugün gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde, Türkiye ve Çad arasındaki ilişkileri nasıl ileriye taşıyacağımızda fikir alışverişinde bulunduk. Ticaret ilişkilerimizi çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz.

Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi kazan kazan anlayışı ile geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bildiğiniz gibi geçen hafta Afrika ziyaretlerinde bulundum. İstanbul'da gerçekleşecek zirvede sizi de aramızda görmek istiyoruz. Çad ile ilişkilerimizi daha ileriye taşıma konusunda kararlıyız. Ticari ilişkilerimizi derinleştirmeyi amaçlıyoruz. FETÖ'ye karşı mücadelede Çadlı kardeşlerimizin desteğini unutmamız mümkün değildir. Çad ile askeri güvenlik alanındaki iş birliğimizi de geliştirmeye hazırız.