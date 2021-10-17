Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Türkiye'nin F-35'lere ödediği paraya karşılık ABD'den flaş teklif
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Türkiye'nin F-35'lere ödediği paraya karşılık ABD'den flaş teklif

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Türkiye'nin F-35'lere ödediği paraya karşılık ABD'den flaş teklif

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'den F-35'lere ödenen para karşılığında F-16 teklifi geldiğini söyledi. F-16 talebinin Türkiye'den değil ABD'den geldiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Arkadaşlar bu konu tabii malum F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. Bizim böyle bir durumumuz söz konusu değil. Biz 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu' diye konuştu.

17 Ekim 2021, Pazar 16:00 Son Güncelleme:
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Atatürk Havalimanı'nda soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den F-35'lere ödenen para karşılığında F-16 teklifi geldiğini söyledi. Erdoğan, "F-16'ların modernizasyonundan tutun yenilerini almak suretiyle filomuzu daha da geliştirelim gayreti içerisindeyiz. Bu F-35 programı kapsamında ödemesini almamız gerekiyor. Görüşmelerimizde bu konuyu dile getiriyoruz. Sorunun çözümü için de diyaloğu önemsiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika trafiği öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Siyaset gündeminden savunma sanayideki konulara kadar birçok noktaya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16'larla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. F-16 talebinin Türkiye'den değil ABD'den geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arkadaşlar bu konu tabii malum F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. Bizim böyle bir durumumuz söz konusu değil. Biz 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" diye konuştu.



"FİLOMUZU GENİŞLETME GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

Türkiye'nin filosunu genişletme gayreti içerisinde olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bununla ilgili olarak da biz ülkemizin savunma ihtiyaçlarını gidermek için ne gerekiyorsa bu adımları atalım dedik. Bugünün devamlılığı için de özellikle savaş uçağı filomuzu her zaman hazır ve modern duruma getirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. F-16'ların modernizasyonundan tutun yenilerini almak suretiyle filomuzu daha da geliştirelim gayreti içerisindeyiz. Bu F-35 programı kapsamında ödemesini almamız gerekiyor. Görüşmelerimizde bu konuyu dile getiriyoruz. Sorunun çözümü için de diyaloğu önemsiyoruz."
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