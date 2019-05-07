Erdoğan, Ankara'daki grup toplantısının ardından İstanbul'a geldi. Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım karşıladı.

Erdoğan, Yıldırım'ı da makam aracına alarak saat 16.00 sıralarında Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti.

İl binasına gelenler arasında Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak da yer aldı.

Erdoğan yaklaşık 2 saat burada kaldıktan sonra ayrıldı.

Binali Yıldırım, Erdoğan'ı uğurladıktan sonra bina önünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile bir süre sohbet etti.

DHA