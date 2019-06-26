Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akşam yat, sabah kalk referandum olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

G-20 dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 85'i, dünya ticaretinin yüzde 75'ini teşkil ediyor.

Kaynak verimliliği ve deniz plastik çöpleri başlıkları G-20'nin bu seneki ajandasına yeni çalışma alanları olarak dahil edildi. Küresel Ekonomik İşbirliği'nde alınan kararlar tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.

Biz de ülke olarak G-20'deki tartışmalarına başından beri aktif bir şekilde katılıyoruz.

MÜLTECİLER KONUSU

Dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atacağımız adımların teşkil edilmesine çalışacağız.

Mülteciler meselesini de G-20 Zirvesi'nde gündeme taşıyacağız.

Terörizmin finansmanının önlenmesi önem verdiğimiz konulardan biri.

Japonya'nın ardından 2 Temmuz günü Çin'i ziyaret edeceğim. Pekin'de bir araya geleceğimiz Çin Devlet Başkanı ile ilgili bölgesel ve uluslararası konuları ele alacağız.

Asya'yı Avrupa'ya bağlayan yolların merkezinde bulunan Türkiye, Çin'le birlikte İpek Yolu'nun önemli ülkelerinden biridir. Çin'le güçlü bir diyaloğun sürdürülmesinde fayda görüyoruz. Bu ziyaretimin Japonya ve Çin'le ilişkilerimizin güçlendirilmesinde önemli katkıda bulunacağına inanıyorum.

Usta fotoğrafçı Ara Güler adına sergiler düzenliyoruz. Kyoto'daki serginin açılışını ben yapacağım. Oradaki Türk vatandaşlarımızla bir araya geleceğim.

S-400 KONUSU

Dünya liderleri ile ikili görüşmelerimiz olacak.

S-400'le ilgili birçok kez ben ve arkadaşlarım bu işin bittiğini teslim sürecinde olduğunu ifade ettik. Nedense bizim sözlerimize pek inanılmıyor. Türkiye bir NATO ülkesidir, Amerika'da bir NATO ülkesidir.

ABD Başkanı Trump'la ikili görüşmemizde bu konuyu ele alma fırsatımız olacak. Trump'tan yaptırım olacağı izlenimi almadım.

Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'de yayına çıkmasına ilişkin yaptığı açıklamada, ''Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Ancak TRTY'ye müracaat etmiş ve TRT Kurdi'de böyle bir program yapmışsa, bunu TRT'deki arkadaşlarımız bilirler. Bu konularda da TRT'deki arkadaşlarıma güveniyorum'' dedi.

''YOLUMUZA AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ''

Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor, kendi dinliyor. Yeni yönetim sistemine parlamento kararıyla mı girdik, yoksa AK Parti kendi verdiği kararla mı girdi, yoksa millete mi gittik.Bunun kararını milletimiz vermedi mi?

Millet kararını verdi ve bu iş bitmiştir. Şu anda 1 yılı geride bıraktık. Eksisiyle, artısıyla her şey ortaya çıkıyor.Bundan sonraki süreçte nerelerde aksama varsa giderilerek yolumuza gideriz. Akşam yat, sabah kalk referandum dünyanın hiçbir yerinde böyle durum yok.

Parlamenter sistemini denedik bizi nerelere getirdiğini biliyorsunuz. Çok bedeller ödedik, aynı bedeller ödemek istemiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesiyle hareket edecek diyoruz. Yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz.