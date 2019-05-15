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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şavkat Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

15 Mayıs 2019, Çarşamba 21:20 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Erdoğan'ın Aliyev ve Mirziyoyev'le yaptığı telefon görüşmelerinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

AA

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