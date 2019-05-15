Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Mirziyoyev ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şavkat Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi