Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanlar bile rahatsız oldu

Hakan Çelik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD’nin ardından gerçekleştirdiği Almanya ziyaretinin sonunda Demirören Medya Grubu Başkanı ve Posta Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ile Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, gündemdeki konulara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Bizim için önemli ülke

“Almanya’ya pozitif bir gündemle geldik. İkili ekonomik ilişkilerimizi daha da ileri götürebilme hususunda bir mutabakat sağlayabildik diyebilirim. Almanya bizim için önemli bir ülke. Sorunlar elbette var, henüz tümüyle aşabildik diyemem. Ama sorunları aşma yolunda bir fırsat yakaladığımızı düşünüyorum.

Delilleri yok sayıyorlar

“Alman makamlarının PKK, FETÖ, DHKP/C gibi örgütlere karşı daha etkin mücadele vermelerini bekliyoruz. FETÖ konusundaki yaklaşım farklılığı ortada. Bu, Merkel ile yaptığımız ortak basın toplantısında da açıkça görüldü. Yeterli delil olmadığından söz ediyorlar. Tüm delilleri kendilerine verdiğimiz, mahkeme kararlarını ilettiğimiz halde bunların adeta yok sayılmasını anlamak mümkün değil.”

Ekimde dörtlü zirve

“Suriye konusunda yaptıklarımızı hep şükranla anıyorlar. İdlib’deki gelinen süreci takdirle karşılıyorlar. Bu ay içerisinde Rusya, Almanya, Fransa, Türkiye olarak dörtlü İstanbul Zirvesi’ni inşallah gerçekleştireceğiz. Macron olumlu yaklaşıyor. Merkel de ‘Ekim’in 14’ünde Bavyera seçimleri var, o seçimden sonra yapalım’ dedi. Bu zirveyi önemsiyorum. İdlib başta olmak üzere Suriye’yi konuşacağız. Şimdi ‘small group’ (küçük grup) diye bir şey çıkardılar. ABD, Mısır, Suudi Arabistan, İngiltere, Ürdün, Almanya, Fransa toplam 7 ülke var. Bu toplantılara Türkiye’yi çağırmıyorlar. Hatta Suriye hakkında toplantı yapıp Suriye’ye bile çağırmıyorlar. Trump’ın düzenlediği bir toplantı. Ben de Merkel’e ‘Bizimki de smaller olur’ dedim.”

ÖZGÜRLÜKLE BAĞDAŞMAZ

■ Almanya Cumhurbaşkanı’nın verdiği yemekteki konuşmanız sitemkardı. Yemeğe tartışmalı isimler de davet edilmişti.

Yemekteki konuşmada o tür bir yaklaşım sergilenmesi şık olmadı (Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeir, Erdoğan onuruna verdiği yemekte insan hakları ve demokresi konusunda Türkiye’yi eleştirmişti). Biz sizinle bu konuları da görüşmüşüz. Yemekte onları tekrar dile getirmenin gereği yoktu. almanlar bile bundan rahatsız oldular. ‘Steinmeier yanlış yaptı, Erdoğan da haklı tepkisini ortaya koydu’ şeklinde konuşanlar olmuş. Biz ülkemizde misafirimizi yemeğe davet edip, sonra böyle bir girişimde bulunmayız. Bu üslubu şık bulmadım.

■ Almanya’da Türk toplumu sizinle görüşmek istiyor, siz de buluşmak istiyorsunuz. ama mümkün olmadı.

Güvenlik gerekçesiyle yaptıklarını söylediler. ama toplantı ve gösteri hakkından bahseden bir ülkenin salon toplantısına izin vermekten çekinmiş olması tabii ki manidar. Bunu özgürlükle bağdaştırmak zor. Öbür taraftan Türkiye’de 5 yıl 10 aya mahkum olmuş birinin (Can Dündar) hukukunu aramaya soyunuyorlar. Ne alakası var sizinle? Ayrıca Türkiye’de tutuklu 5-10 Alman’ın verilmesini istiyorlar. Almanya’da suç işleyen Türkler nasıl yargılanıyor ise bizde de suç işleyen kişi yabancı da olsa yargılanıyor. kendilerine, Türkiye’nin de bir hukuk devleti olduğunu hatırlattım.

EURO 2024'Ü ÖNEMSEMEDİM

■ Euro 2024 Almanya’ya kaldı, ne dersiniz? Lobilerin etkili olduğu iddiaları var.

Açık konuşayım, çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. İki dünya kupasını veriyorsun, bir Avrupa kupasını veriyorsun. Aynı ülkede bunu yapıyorsun. Türkiye’ye gelince şöyle böyle diyorsun. Tesis konusunda bizim Almanlardan geri kalan bir yanımız yok. Çok daha iyi tesislerimiz var. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş olduk.

TERÖR ANLAYIŞI BİZDEN FARKLI

■ ABD ve Almanya’dan FETÖ’cülerin iadesi konusunda bir gelişme var mı? Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu bir isim listesinin Alman hükümetine verildiği belirtiliyor. Kaç kişilik bir liste bu?

Gerek Almanya’ya gerekse ABD’ye bu listeler zaman zaman veriliyor. Almanya’ya 136 kişilik bir liste verildi. ABD’ye iletilen listede sayı o kadar değil. Almanya’ya PKK ile ilgili daha önce 4 binin üzerinde ismin olduğu klasörler verilmişti. ABD’ye de 85 koli belge ilettik. Daha sonra Trump, belgelerden ziyade isimlerin iletilmesini istedi. Biz de isimleri bildirdik. Neler olacağını önümüzdeki süreç gösterecek. Ancak bunların terör anlayışları bize oranla farklı. Bu hususta bizim gibi bir sorun yaşamadıkları için bizi doğru anlama konusunda zorlanıyorlar.

■ Almanya’daki iş dünyası ile Şansölye Schröder döneminden beri ilk kez bu boyutta bir toplantı yapılıyor. Somut olarak yatırıma dönük bir karar çıktı mı?

Bunların hemen hepsi uzun yıllardır Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler. Bunların yeni yatırımlara girmesini teşvik edelim istiyoruz. Siemens, Bosch, bunlar Türkiye’de 130 yıllık, 150 yıllık şirketler. Otomotiv sektörüne yönelik bazı şirketler var. Tüm bu şirketlerle görüşmeler yapıp, bunları yatırım ofisimiz vasıtasıyla yakın takibe alacağız. TOBB ve DEİK ile temaslarını sağlayıp inşallah adımları atacağız.

■ Kılıçdaroğlu bu ziyaret için ‘Borç para için gidiyorlar, borç para dileniyorlar’ dedi.

Gülünç. Nereden borç almışız bunu da söylesin. Bizim bu tür ziyaretlerde maksadımız, yabancı yatırımları ülkelerimize çekmeye yönelik adımlar atmaktır. Bizim IMF ile bir işimiz olmaz. Ülkemizdeki durumu zaten toparlamaya başladık. Çok kısa zamanda bu sıkıntıyı atlatacağız. 2019’a çok daha farklı bir şekilde gireceğiz.