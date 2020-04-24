Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile corona virüs ile ilgili görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel telefon görüşmesi yaptı. İki lider Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanlarını ele aldı.
24 Nisan 2020, Cuma 17:34 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
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