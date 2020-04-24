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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile corona virüs ile ilgili görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile corona virüs ile ilgili görüştü

Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile corona virüs ile ilgili görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel telefon görüşmesi yaptı. İki lider Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanlarını ele aldı.

24 Nisan 2020, Cuma 17:34 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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