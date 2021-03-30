Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amreyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amreyev'i kabul etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amreyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.

30 Mart 2021, Salı 15:34 Son Güncelleme:
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Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi, yarın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Erdoğan, yarınki zirve öncesinde Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.



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