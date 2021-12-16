Milyonlarca çalışan bugün son kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı belirliyor. Asgari ücrette tespit komisyonu toplantısı bugün saat 11.00'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti açıklayacak.

'ENFLASYONA EZDİRİLMEYEN BİR RAKAM OLACAK'

Bakan Nebati, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili, "Aynı zamanda asgari ücretle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun karşısında asla ezdirilmeyen ve bundan sonra da ezdirilmeyecek bir oranı hep beraber görmüş olacağız. Türkiye'de asgari ücretle geçinenler dahil olmak üzere bütün maaşlılar her türlü kamu, özellikle sağlık başta olmak üzere imkanlardan faydalanarak yaşamlarını idame ettiriyorlar. Onlara ilişkin olarak da geçmişten bugüne kadar yapılan her türlü iyileştirme pozitif yönde devam etmiş ve enflasyonun çok çok üzerindedir. Bütçe konuşmamda da ifade etmiştim, katlar arası fark var" diye konuştu.

İŞVEREN 3500 LİRA İSTEMİŞTİ

İşçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı tarafı çalışmalarını sürdürürken işçi tarafı 4 bin liranın altına imza atmak istemezken, işveren tarafı 3500 lira seviyesinde zam olmasını istiyor. Çalışanların enflasyona karşı ezdirilmeyeceğini açıklayan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bayram havası yaratacak bir rakamın olacağını ifade etmişti.

İŞÇİLER 4 BİN LİRA İSTİYOR

Türk-İş ev sahipliğinde yapılan Asgari Ücret toplantısında 4 bin liranın altında bir tutara evet denilemeyeceği belirtilmişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı öncesinde konuşan Türk-İş Genel Başkanı kamuoyunda dile getirilen rakamların altına evet demenin mümkün olmadığını söyledi.

Atalay, "TÜİK temsilcisi kusura bakmasın. Enflasyon yüzde 21 deniyor ama temel gıdalara gelen zamlar ortada. Arzumuz önümüze hemen bir rakam gelmesi ve konuyu bağlamamız." diye konuştu.