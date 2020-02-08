Cumhurbaşkanı Erdoğan, atletizm pisti açılışında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Burası İstanbulumuzun en köklü spor tesislerinden biridir.

Biz de futbol oynadığımız dönemlerde burada maçlara çıkıyorduk.

Tesisimizin günün ihtiyaçlarına göre sporculara sunulmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

2002 yılında ülke çapında 12 olan atletizm pisti özellikle bugün itibariyle 56'ya çıkmış durumda.

Burhan Felek Atletizm Pisti uluslararası organizasyonlar için her türlü imkana kavuştu.

Tesisimiz 60 metre uzunluğunda, 5 kulvarlı ısınma pistine, 2425 seyirci kapasiteli kapalı tribüne sahiptir.

Buradan tüm gençlerimize ve sporcularımıza da şu müjdeyi vermek istiyorum. Haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecek.

Gençler burada spor yapabilecek, kitap okuyabilecek, zamanını geçirebilecek. Bu uygulamayı diğer spor tesislerinde de başlatıyoruz.

Gündüz çalışan, okula giden vatandaşlarımız bu imkanları kullanabilecekler.