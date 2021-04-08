Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu milli haltercileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu milli haltercileri tebrik etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu milli haltercileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Avrupa Şampiyonu milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov'u tebrik etti.

08 Nisan 2021, Perşembe 20:11 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama göre Erdoğan, görüşmede, Avrupa Halter Şampiyonasında bir bronz ve 2 altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek ile 2 altın madalya kazanan Daniyar İsmayilov'u kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

AA

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