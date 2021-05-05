Cumhurbaşkanı Erdoğan, azınlık cemaat temsilcileriyle iftarda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.
05 Mayıs 2021, Çarşamba 22:27 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen iftar yemeğinde, azınlık cemaatlerinin temsilcilerini ağırladı. Yemekte, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, İstanbul- Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.
DHA