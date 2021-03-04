Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdiği ziyaret sona erdi.

04 Mart 2021, Perşembe 17:45 Son Güncelleme:
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MHP lideri Bahçeli'nin Beytepe'deki evinde basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 50 dakika sürdü.

Ziyarette Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.


AA

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