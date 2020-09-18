Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

18 Eylül 2020, Cuma 13:53 Son Güncelleme:
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Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi.

Dikkat edilen illerde vaka sayılarının düştüğünü gördük. Biz biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük.

Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız.

O yüzden Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı tedbirleri artırmak durumunda.

Gerek toplu taşım gerek düğün nikah salonu gibi yerlerdeki yaklaşımlarımız daha kararlı hale getirdik.

Bunu keyfi yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır. Halkımız bir sıkıntı yaşamasın bundan dolayıdır.

Şimdi bazı illerimizde olumlu dönüş başladı.

Aşı çalışmalarında son durum

Aşı çalışmalarımız sıkı bir şekilde baştan itibaren özellikle başta TÜBİTAK olmak üzere devam ediyor.

Bunun yanında özel sektör, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız ile bu çalışmalara devam ediyorlar.

Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz.


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