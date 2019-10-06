Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlik, dirlik ve kardeşlik için YENİDEN yollara düşme vakti
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz için, durmadan, yorulmadan, gece-gündüz çalışmaya devam... Birlik, dirlik ve kardeşlik için YENİDEN yollara düşme vakti!" ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sırasında İnstagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.
"Yeniden yollara düşme vakti"
Erdoğan, paylaşımda, "Milletimiz için, durmadan, yorulmadan, gece-gündüz çalışmaya devam... Birlik, dirlik ve kardeşlik için YENİDEN yollara düşme vakti!" ifadelerine yer verdi.