Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlik, dirlik ve kardeşlik için YENİDEN yollara düşme vakti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlik, dirlik ve kardeşlik için YENİDEN yollara düşme vakti Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz için, durmadan, yorulmadan, gece-gündüz çalışmaya devam... Birlik, dirlik ve kardeşlik için YENİDEN yollara düşme vakti!" ifadelerini kullandı