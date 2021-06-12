Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Haziran’da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 13-14 Haziran’da Brüksel’i ziyaret edeceği belirtildi. Zirvede, NATO İttifakı’nın gelecek 10 yıla dönük adaptasyonu amacıyla başlatılan "NATO 2030" sürecinin temel unsurlarının değerlendirileceği aktarılan açıklamada, "Zirvede ayrıca, NATO güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulması, Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu’nun sonlandırılması kapsamında İttifak’ın Afganistan’a yönelik desteğinin sürdürülmesini teminen atılacak adımların da ele alınması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve marjında düzenlenecek Brüksel Forumu isimli kamuoyuna açık etkinliğin "İstikrara Katkı" başlıklı oturumuna video mesaj aracılığıyla katılacağına işaret edilen açıklamada, zirve vesilesiyle bazı müttefik ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin de planlandığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Belçika ziyaretinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle 15-16 Haziran’da bu ülkeye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Ermenistan işgalinden kurtarılan ve zaferin ardından Azerbaycan’ın ’Kültür Başkenti’ olarak ilan edilen Şuşa’da yapılacak ikili görüşmelerde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı’mız ziyaret vesilesiyle ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi’ne hitap edecekler, A Milli Futbol Takımı’mızın 16 Haziran 2021 tarihinde Bakü’de oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçını Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’le birlikte izleyeceklerdir." Azerbaycan ziyaretlerinin ardından Türkiye’ye dönecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 17 Haziran’da ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne başkanlık edeceğine dikkat çekilen açıklamada, 18 Haziran’da da Antalya Diplomasi Forumu’nun açılışını yapacağı açıklandı. Erdoğan’ın zirve ve Forum vesilesiyle ayrıca Türkiye’de bulunacak devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.

AA