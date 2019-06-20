Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam ortak yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam 21:30'da sosyal medya ve televizyon ortak yayınında Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın konuğu olacak