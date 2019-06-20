Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam ortak yayında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam 21:30'da sosyal medya ve televizyon ortak yayınında Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın konuğu olacak

20 Haziran 2019, Perşembe 17:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam ortak yayında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı duyuru şöyle:

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, bu akşam 21:30'da sosyal medya ve televizyon ortak yayınında Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın konuğu olacak.

Canlı yayını Cumhurbaşkanımızın Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz.

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