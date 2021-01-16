Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü programını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü programını paylaştı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü programını paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, BİP ve Telegram hesabından günlük programını paylaştı.

16 Ocak 2021, Cumartesi 10:54 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan bugünkü mesaisini paylaşarak, "Türkiye’nin daha da büyümesi, güçlenmesi, tam bağımsız ve müreffeh yarınlara emin adımlarla ilerlemesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." mesajını iletti.

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"Hafta sonunuzun mutlu ve huzurlu geçmesi en büyük temennim" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

Bugün İstanbul’dan Manisa’ya canlı bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Öğleden sonra saat 2’de başlayacak programla, Manisa’da tamamlanan enerji ve tabii kaynaklar projelerini hizmete alacağız. 

Enerji konusunun dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğu böylesine kritik bir dönemde, bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak.

Türkiye’nin daha da büyümesi, güçlenmesi, tam bağımsız ve müreffeh yarınlara emin adımlarla ilerlemesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 

Sizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.


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