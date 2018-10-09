Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çıktığını ispat et

HAKAN ÇELİK

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu binasına evlilik işlemleri için 2 Ekim’de girmiş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Suudi yönetimi, Kaşıkçı’nın konsolosluktan ayrıldığını iddia etmiş ancak kapıları gören güvenlik kamerası kayıtlarında çıkış görüntüleri yer almamıştı. Macaristan ziyaretinde olayla ilgili soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suudi Başkonsolosluk yetkilileri ‘buradan çıktı’ diyerek kendini kurtaramaz” dedi.

'PEŞİNİ BIRAKMAYIZ'

Erdoğan şunları söyledi: “Bu olayın ülkemizde cereyan etmesi bizim için çok önemli. Bu süreci takip etmek bizim hem siyasi hem insani görevimiz. Bunu kendi haline bırakamayız. Havaalanının giriş-çıkış kayıtları inceleniyor. Giriş çıkışlarda Suudi Arabistan’dan gelen bazı kişiler var. Bunlarla ilgili her türlü araştırma yapılıyor. Bir insanın içeri girip dışarı çıkıp çıkmamasını kim ispat edebilir? Kameralarınız var. Dışarı çıktıysa, bunu görüntülerle ispat etmek zorundasınız.”

ERDOĞAN'DAN AB'YE ÇAĞRI: ALMAYACAKSAN SÖYLE

AB DÜRÜST DAVRANMIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 günlük Macaristan ziyareti başladı. Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra Başbakan Viktor Orban ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında Türkiye’nin göçmen politikasını öven Orban şöyle dedi: “Macaristan Türkiye’yi destekliyor. Ama AB dürüst davranmıyor. Birçok müzakere faslı açtık ama hiçbiri kapatılmadı. Türk ekonomisi dünyadaki en büyük ekonomilerden biri.”

EN BÜYÜK ZULÜM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise AB ile müzakere süreci konusunda şunları söyledi: “1963’ten bu yana oyalanan bir Türkiye var. Hiçbir AB üyesi ülkeye böyle bir zulüm yapılmadı. Evetse evet, hayırsa hayır. Samimi olmak lazım. Bizi AB’ye alacaksınız sinyallerini verin, almayacaksanız bunu da söyleyin. Şu anda sabır noktasındayız, sonu hayır olur diyorum.” Erdoğan bugün, Budapeşte’de TİKA tarafından restore edilen tarihi Gül Baba Türbesi’nin açılışını yapacak.



