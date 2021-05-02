Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce telefonla görüştüğü Mahruze Keleş'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce telefonla görüştüğü Mahruze Keleş'i ziyaret etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce telefonla görüştüğü Mahruze Keleş'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce telefonla görüştüğü Mahruze Keleş’i İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki evinde ziyaret etti.

02 Mayıs 2021, Pazar 00:50 Son Güncelleme:
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Erdoğan, Tuzla'da işçilerle yaptığı iftardan sonra Sultanbeyli'de ikamet eden Keleş'in evine geldi. Burada vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan'ın ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Ziyaret sonrası bir süre sokakta yürüyen Erdoğan, vatandaşları selamlayarak ramazanlarını tebrik etti.

Bu sırada Melisa Doğan adlı küçük kıza bebek hediye eden Erdoğan, tezahüratlar eşliğinde ilçeden ayrıldı.

Keleş, 2019'daki mahalli idareler seçiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sana kete yaparım ama oy vermem." sözleriyle gündemde yer almıştı.

Erdoğan, Keleş'i kısa süre önce telefonla arayarak kendisini ziyaret edeceğini söylemişti.

AA

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