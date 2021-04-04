Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirme toplantısı yapacak

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değerlendirme toplantısı düzenleyecek. Erdoğan'ın değerlendirme toplantısında, 104 emekli amiralin yaptığı bildiriye ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra saat 18.00'de emekli amirallerin bildirisini değerlendirmek üzere toplanacak olan AK Parti MYK'ya da başkanlık edecek.



