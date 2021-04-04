Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirme toplantısı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirme toplantısı yapacak

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirme toplantısı yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te değerlendirme toplantısı düzenleyecek

04 Nisan 2021, Pazar 17:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değerlendirme toplantısı düzenleyecek. Erdoğan'ın değerlendirme toplantısında, 104 emekli amiralin yaptığı bildiriye ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra saat 18.00'de emekli amirallerin bildirisini değerlendirmek üzere toplanacak olan AK Parti MYK'ya da başkanlık edecek.

İlgili Haberler
Son dakika! AK Parti MYK, 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisi gündemiyle toplanıyor


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Cazip pazar
Rauf Tamer
Erkut Can
Beğenmediniz mi? Yeni gündem verelim
Erkut Can
Hakan Çelik
Türk lobisinin etkisizliği üzerine
Hakan Çelik
Murat Gülderen
24 saat açık kütüphaneler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Denetim mi? ‘Beş sene sonra gel...’
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Numan Kurtulmuş’tan canlı yayında muhalefete açık çağrı: Karşı çıkın!