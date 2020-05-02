Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tıbbi malzeme yardımlarını taşıyan kargo uçağının bu gece Somali'ye gideceğini bildirmişti. Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Somali'deki kıtlık nedeniyle on binlerce insanın öldüğü 2011 yılında yine bir Ramazan günü bu dost ve kardeş ülkeye ilk ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Somalililerin umudu olduğunu ve dünyanın dikkatini buradaki insani drama çektiğini belirtmişti.

"Türkiye kardeşlerinin yanındadır"

İbrahim Kalın, "Somali'nin çehresi değişti. İnsan onuru korundu. Ve şimdi yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tanı kiti, tulum, maske ve tıbbi cihaz içeren kargo uçağı bu gece Somali'ye gidiyor. Salgınla mücadelede Türkiye kardeşlerinin yanındadır. İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin" ifadelerini kullandı.

"Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından Somali'ye tıbbi malzeme yardımını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!



