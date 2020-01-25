Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Ayşe Civelek ve 10 yaşındaki oğlu Salih Civelek'in cenaze törenine katıldı.. Cumhurbaşkanı Erdoğan aileye taziye dileklerinde bulundu.

Mevlana Camii'nde düzenlenecek törenin ardından anne ve oğlu Harput Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ayşe Civelek'in eşi ve diğer oğlu da enkaz altında kaldı ve ağır yaralandı. Onların da tedavisi hastanede sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninde şu açıklamayı yaptı:

"Az önce Ayşegül hanım kardeşimiz ve Muhammed Salih'in namazlarını birlikte eda etmiş bulunuyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Tabi bu tür afetler bizler için büyük bir imtihan. Ve bu konuda Müslüman olmanın bu noktada teslimiyetin hep en güzel örneklerini vermişiz. Biz Bingöl depremini yaşadık, biz Van depremini yaşadık, biz Simav'ı yaşadık, biz Düzce'yi Sakarya'yı Bolu depremini yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Ve şimdi yine bir imtihandayız.

Şunu özellikle ifade etmek isterim. Biz hakkında surenin de bulunduğu bu deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini hep verdik, veriyoruz. Şimdi de böyle bir imtihanla karşı karşıyayız. Az önce Diyanet İşleri Başkanımız bunun kıyametin adeta tefsiri olarak, yani insanın ölümünün bir küçük kıyamet olduğunu bilenlerdeniz. Bunu böyle yaşadık. Ama bu kardeşlerimiz inanıyorum ki Rabbimin cennet müjdesine kavuşanlardan. Sabi zaten o günahsız, anne hakeza öyle.

Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek. Bunun yanında da bu enkazları da kaldırarak bir diğer taraftan da gerek köylerde, gerek mahallelerdeki bu yıkımların yerine süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de açta açıkta bırakmayacağız.

Ben sizden şunu rica ediyorum. Hiç dedikodulara kulak asmayın. Kimsenin olumsuz propagandalarına kulak asmayın."

Tüm tedbirler alınıyor

"Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremde vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD, Kızılay ve Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirterek, "Hepimize geçmiş olsun. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm kurumlarımız seferber edilmiştir. Vatandaşlarımızın yetkililerin açıklama ve yönlendirmelerini takip etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Can güvenliği önceliği

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise depreme ilişkin şunları kaydetti: "Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun! Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir. Allah milletimizi her daim korusun, kollasın."

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