Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

10 Ocak 2020, Cuma 17:40 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Televizyon Kulesi'ndeki incelemelerinin ardından Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu kabulde, bölgede ve Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

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SIRADAKİ HABER Akşam Postası | 10 Ocak 2020