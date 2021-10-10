Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle birlikte türkü söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle birlikte türkü söyledi

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle birlikte türkü söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da gençlerle birlikte 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdi.

10 Ekim 2021, Pazar 00:34 Son Güncelleme:
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Bir dizi açılış programı için Adana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Adana Müzesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Burada gençlerle bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, ardından Halk Ozanı Aşık Veysel'in ’Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünü gençlerle birlikte hep bir ağızdan söyledi.

DHA

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