Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle birlikte türkü söyledi

Bir dizi açılış programı için Adana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Adana Müzesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Burada gençlerle bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, ardından Halk Ozanı Aşık Veysel'in ’Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünü gençlerle birlikte hep bir ağızdan söyledi.

DHA