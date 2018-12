Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an başlayabiliriz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

6 aylık bir aranın ardından bir kez daha beraberiz. Geçtiğimiz yıl 4 defa gelmiştim. Bu yıl ikinci defa bir aradayız. Bizim için kurucu irade olan Konya tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de direniş ve dirilişin sembolüdür. Medeniyet kokan, kültür kokan bu şehir daima bizim göz bebeğimiz olmuştur. Seçim öncesi bir kez daha sizleri ziyaret edeceğim.

"HESABI SORULACAK"

Hükümetimizin ikinci 100 günlük eylem planını açıkladık. Bunlardan biri de Konya Yüksek Hızlı Tren Garı'nın hizmete açılması. Yeni gar binamız yakında hizmete giriyor. Ankara-Konya arasındaki YHT yolculuğu daha konforlu ve rahat hale gelecektir. Ben bu vesile ile geçtiğimiz perşembe günü Ankara-Konya YHT'nin yaşadığı kazada hayatını kaybedenlere Rabbim'den rahmet diliyorum. Kazayla ilgili adli soruşturma devam ediyor. Kazada sorumluluğu bulunanlardan yasalar içerisinde hesabı sorulacak. Bir daha benzer sıkıntıların yaşanmaması için gereken bütün tedbirler alınacaktır.

"TRUMP İLE KONUŞTUM TERÖRİSTLER GİTMELİ"

Biz Türkiye'yi ve Türk milletini, milletimizi çok sevdik. Çok sevdiğimiiz için de çok hizmet etmenin gayretinde olduk. Neredeyse çeyrek asırdır milletimize bilfiil hizmet ediyoruz. Demokraside ve ekonomide ülkeyi bugünkü seviyeye yaşamasak nasıl bir yıkıma uğrayabileceğimizi tahayyül dahi edemiyoruz. Türkiye'nin bugün kendinden bu kadar emin şekilde kendini savunabilmesinin arkasında ülkemizi 3.5 kat büyütmenin duygusu var. Zeytindalı'nda Afrin'de en son Sincar'da da bunu yaşadık. Trump'la konuştum. Bu teröristlerin gitmesi lazım. Yoksa biz göndereceğiz.

"BİR DAHA ÇÖZÜM SÜRECİ BEKLEMEYİN, GEÇTİ O İŞ"

Gezi dediler, 10-12 tane ağaç bir yerden sökülüp bir yere taşınacak, kıyameti kopardılar. Dedik ki 'Yapmayın, yanlış yapıyorsun'. Afedersiniz Dolmabahçe'de Valide Sultan Camisi'ne bira şişeleriyle girdiler. Oralarda bile iş makineleriyle yolları mahvettiler. Hatta Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisimize saldırdılar. Sonunda ne oldu? Sonunda bu Gezicileri derdest ettik. 15 Temmuz'da ne yaptılar? Devlete karşı darbe girişiminde bulundular. 16 saatin sonunda bu FETÖ'cüleri, darbecileri milletimi verdiğimiz işaretle derdest ettik mi? Şu anda yargı çerçevesi içerisinde cezalarını çekecekler. Bu millete kimse bedel ödetemeyecek. Bazıları şimdi gelip ağlıyorlar. Kardeşim suçu yoksa çıkar. Suçu varsa bedelini öder. Biz 15 Temmuz'u unutmadık. 251 şehidimizi unutmadık. 2193 gazimizi unutmadık. Bunun bedelini ödetmezsek Allah'a hesabını veremeyiz. 17-25 Aralık'ta yine milletimizin iradesine çarptılar. Bir daha çözüm süreci falan beklemeyin, geçti o iş.

FATİH PORTAKAL VE KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Buldun ekranı insanları sokağa mı çağırıyorsun. Bu ülkede benim milletimle artık onuruyla oynanmaz. Hesabı ağır olur. 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'ndan kaçtın Bakırköy Belediyesi'ne gittin. Ama bu defa kaçamazsın ona göre. Bu ifadeleri kullanırken dikkatli kullan. O eski Türkiye'ydi geçti o iş. Anında bedel ödersin. Haa bir şey yapacaksan bak 31 Mart'ta sandık var. Çalış senin de olsun. Kılıçdaroğlu 'Bütün belediyeler CHP'li olacak' diyor. 31 Mart'ta göreceğiz.

"HER AN BAŞLAYABİLİRİZ"

Suriye'de pervasızca oynanan oyun 1 milyon masum insanın hayatına mal olmuştur. Bu Esed 1 milyon insanı katletmiştir. 4 milyonu ülkemizde yaşıyor. Bu süreci devam ettiriyoruz. Suriye'de sadece Türkiye'nin güvenlik altına aldığı bölgedeki insanlar huzur içinde hayatlarını sürdürüyor. DEAŞ bahanesiyle Suriye'ye gelen güçler, hala varlıklarını sürdürüyor. Türkiye'yi hedef göstermeye çalışıyorlar.

Biz terör koridoruna izin vermeyeceğimizi bugün bir daha söylüyorum. Sadece söylemekle kalmıyorum 3 ayrı operasyonla bunu icra ettik. Şimdi sıra Fırat'ın doğusuna geldi. Teröristleri himaye edenlere sesleniyorum; yanlış yapıyorsunuz. Fırat'ın doğusuna operasyona başlayacağımızı resmen ilan ettik. Takip ediyoruz. Sayın Trump'la görüştük, kendisi de olumlu cevap verdi. Bölgedeki son terörist etkisiz hale gelene kadar Suriye topraklarını tarayacağız. Özgür seçimler yapılana kadar terörle mücadelemiz sürecektir. 500 kilometrelik sınır hattı boyunca ABD askerlerine zarar vermeyecek şekilde Suriye topraklarındaki operasyonlara her an başlayabiliriz. Bir gece ansızın gelebilir. Bu şifreyi unutmasınlar. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz. Terör örgütü mensupları güya tedbir alıyorlarmış, tüneller kazıyorlarmış.