Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda, Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı sonrası 4. Kolordu Komutanlığını ziyaret ederek iftarda askerlerle bir araya geldi.

29 Nisan 2021, Perşembe 22:10 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda, Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı sonrası 4. Kolordu Komutanlığını ziyaret ederek iftarda askerlerle bir araya geldi.

İftarda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

AA

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