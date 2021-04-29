Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda, Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı sonrası 4. Kolordu Komutanlığını ziyaret ederek iftarda askerlerle bir araya geldi.

İftarda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

AA



