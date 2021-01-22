Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında beklenen corona virüs aşılarından ve erken seçim iddialarına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir.

Başarılı bir süreç var, bu süreci tersine çevirip, risk almak istemiyoruz. Elimize gelen verilere göre bir esneme yapılabilir tedbirlerde.

(Erken seçim iddiaları) Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz, şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür.

Oturmuş demokrasilerde aklınıza geldiği zaman erken seçime gidilmez.

Reform paketi ile ilgili kendi içimizde çalışmaları yaptık. Ekonomiyle ilgili çalışmalarımız da yapıyoruz, önümüzdeki haftalar içerisinde bu konuyla ilgili açıklamamızı yaparız.

(Kısıtlamalar gevşeyecek mi?)Restoran işletmeciliği konusunda ise, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir.

(Sincan'a operasyon olur mu?) Ortak operasyonları filan her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var 'Bir gece ansızın gelebiliriz' olay budur.



