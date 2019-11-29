Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe’de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin temel atma töreninin ardından İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığına gitti.

29 Kasım 2019, Cuma 19:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığını ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığına ziyarette bulundu. Erdoğan, Maltepe’de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin temel atma töreninin ardından İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığına gitti. Burada vatani görevini yapan askerlerle bir süre sohbet eden Erdoğan, Lojistik Destek Taburunda tezkeresine 10 gün kalan bir askere de kalemini hediye etti.

AA

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