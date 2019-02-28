Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmran Han ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alındı