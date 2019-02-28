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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmran Han ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alındı

28 Şubat 2019, Perşembe 18:21 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmran Han ile telefonda görüştü

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradığı belirtilen konuya ilişkin açıklama şöyle:  

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aramıştır. Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde yaşanan gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alınmıştır."

ANKARA (DHA)


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