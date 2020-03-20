Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı

Yeni tip corona virüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantılar veya aktiviteler nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

20 Mart 2020, Cuma 03:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktiviteler nisan ayı sonuna kadar ertelendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelgede, Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada halk sağlığı için tehdit oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu salgının Türkiye’de yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alındığı vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi: "Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu’nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştür."

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Şimdi hatalarımızla hesaplaşma zamanı
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Karantinaya hasta ziyaretine gidilen bir ülkede Sağlık Bakanı ne yapsın?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Prof. Cemil Taşçıoğlu...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İçişleri Bakanlığı: Provokatif corona virüs paylaşımlarıyla ilgili 64 kişi gözaltına alındı