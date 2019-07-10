Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak heyetini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi'yi kabul etti