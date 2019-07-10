Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi'yi kabul etti

10 Temmuz 2019, Çarşamba 18:10 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu" denildi.

ANKARA (DHA)

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