Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
08 Aralık 2021, Çarşamba 21:54 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
İHA