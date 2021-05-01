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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerle iftarda buluştu.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 21:33 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak, Tuzla'da faaliyet gösteren bir fabrikaya geldi.

Burada işçilerle orucunu açan Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.

"İşçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

Erdoğan, iftar sonrası yaptığı açıklamada, "(1 Mayıs) Hamdolsun son aldığım bilgilere göre Türkiye genelinde herhangi ağır sayılabilecek, yaralama vesaire gibi bir olay cereyan etmedi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"İşçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz." 

AA

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