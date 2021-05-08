Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz" dedi.
08 Mayıs 2021, Cumartesi 21:00 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in, Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik müdahalesini kınadı. Erdoğan, Türkçe, Arapça, İngilizce ve İbranice olarak paylaştığı açıklamasında, "İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
DHA