Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in, Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik müdahalesini kınadı. Erdoğan, Türkçe, Arapça, İngilizce ve İbranice olarak paylaştığı açıklamasında, "İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA