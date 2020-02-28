Haberler Siyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi Siyaset Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanına iniş yapan Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna geçti. Erdoğan’ın makam aracında telefonla görüştüğü görüldü. 28 Şubat 2020, Cuma 23:50 Son Güncelleme: 28.02.2020 23:50 YAZI BOYUTU Atatürk Havalimanı Erdoğan Kısıklı Yazarlarımızdan Şekibe Çelenk, Muzaffer Erdost: Bir tarih gidiyor Oral Çalışlar İran'ın koronayla tütsülü mücadelesi Candaş Tolga Işık Virüs fırsatçılığı bize yakışmaz Hakan Çelik BUNLARI DA OKUYUN 1 Emniyet Müdürü Çalışkan hain geceyi anlattı! 2 Manisa'da FETÖ'cülere ceza yağdı! 3 Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 10 kadına gözaltı 4 Ünlü iş adamlarının FETÖ’ye yardım davasında karar çıktı 5 Mardin merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı