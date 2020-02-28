Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanına iniş yapan Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna geçti. Erdoğan’ın makam aracında telefonla görüştüğü görüldü.

28 Şubat 2020, Cuma 23:50 Son Güncelleme:
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