Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

01 Aralık 2021, Çarşamba 17:02 Son Güncelleme:
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Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı. Erdoğan, görüşmede Japonya Başbakanı seçilmesi dolayısıyla Fumio Kishida’yı tebrik ederek, Türkiye-Japonya arasındaki yakın iş birliğini yeni dönemde de sürdüreceklerine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ekonomi, eğitim, afet yönetimi, enerji, güvenlik ve savunma sanayii dahil geniş bir yelpazede daha da ileriye taşımayı arzu ettiklerini belirtti.

DHA

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