Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti.

20 Ağustos 2021, Cuma 23:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü’nden ayrılarak Üsküdar’daki Nevmekan’da devam eden KADEM hizmet içi eğitim kampına ziyarette bulundu. Burada 51 ilden gelen KADEM temsilcileri ile görüşerek sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin de ziyarette yer aldı.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Arkadaşım Rangin Afganistan’ı terk ederken
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ciddiyet
Rauf Tamer
Hakan Çelik
İyi ki THY var
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme