Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti

Geleneksel Beyoğlu İftarı'nın ardından Huber Köşkü'ne gitmek üzere Taksim'den ayrılan Erdoğan, Yeniköy Tarabya Caddesi'nde aracını durdurdu.

Buradaki bir kafeye giren Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, kafede yaklaşık bir saat kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

AA