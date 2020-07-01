Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’a gidecek

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’a gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’a yarın günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

01 Temmuz 2020, Çarşamba 21:37 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Görüşmede, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor. Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar’a gerçekleştirecek Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

AA

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