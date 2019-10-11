Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları:

Bu kadim coğrafyanın huzurunu, güvenliğini, esenliğini dünya barışının anahtarı olarak görüyoruz. Maalesef uzunca bir süredir

bu kadim coğrafyanın en azından önemli bir bölümü acıyı ve sefaleti sırtlanmak zorunda kalmıştır.

Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir, bu kötü gidişi durdurmak bizim elimizdedir.

Güvenlik olmadan barış olmaz, barış olmadan kalkınma olmaz. Kalkınma olmadan huzur ve refah olmaz. Huzur ve refah olmadan da toplumlar geleceğine güvenle bakamaz.

Fırat’ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek hem sınırlarımızın güvenliğini temin edeceğiz, hem de ülkemizde Suriyelilerin kendi evlerine huzuru kalple geri dönmelerini sağlayacağız.

Bizim bu mücadelemiz Kürtlerle değil, mücadelemiz terör örgütleriyledir.

Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor, bu gidişi durdurun diye. Sayın Trump’a da söyledim, diğerlerine de söyledim. Eğer bunu ’durduracaksanız durdurun’ dedik size ama durdurmadınız. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız.

Biz Suriye’yi bölmeye değil, parçalamaya değil, orada tüm yaşayanların, hepsinin hukukunu korumak için orada yer almış bulunuyoruz.

Şu anda Suriye’de yaşananlar 10 bin kilometre uzaktan koalisyon güçleriyle Suriye’de yer alanlar bir şeyi ihmal ediyorlar. O da nedir, bizim defaatle söylediğimiz PYD, YPG, DEAŞ birer terör örgütüdür. Ne yazık ki Batı, PKK’ya terör örgütü diyor ama onun yan kolları olan PYD, YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmiyor.

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