Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'ihale' iddiasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin. Ulaştırma Bakanımız Adil Bey’e 'Çık ve bunun dersini ver' dedim. Adil kardeşim çıktı televizyonda buna güzel bir ders verdi. Çünkü adamın hayatı yalan." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Trabzonlu ile aramıza bugüne kadar kimseyi sokmadık, bundan sonra da sokmayız. Trabzon yürürse tüm Türkiye yürür, Trabzon büyüyüp gelişirse tüm Türkiye aynı yolda ilerliyor demektir.

95 KALEM ESERİN TOPLU AÇILIŞI YAPMAK ÜZERE BURADAYIZ

Pek çok yatırımın resmi açılışını bugün burada yapıyoruz. 2 milyar 309 milyon lirayı geçen 95 kalem eserin toplu açılışını yapmak üzere buradayız. Eğitimde, sağlıkta her ilçemizi kapsayan pek çok yatırımın resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz. Yapımı tamamlanan Akyazı Yavuz Selim Stadı'nın birinci etap tribünün Şenol Güneş Stadı içindeki 1500 kişilik betonarme tribünün ve futbol sahalarının çeşitli ilçelerdeki spor salonları ve sahaların gençlik merkezleri, 3 ayrı öğrenci yurdunun resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz. Ulaştırmada 443 milyon liralık bir yatırımla inşa edilen yatırımları hizmete alıyoruz. DSİ ilçe merkezimizdeki dereleri ıslah etti. Millet bahçesine buz pateni pisti kurduk. Yeni otogar inşaası, sahil düzenleme çalışmaları, kentsel dönüşüm projeleri gibi belediyemizin çalışmaları devam ediyor.

MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Dağları dele dele biz Şirin' kavuştuk. CHP kiminle yan yana? Terör örgütüyle yan yana. PKK bir terör örgütü. Onun meclisteki uzantısı malum. Bunlarla el ele kol kola yürüyenlere benim milletim 'yürü' der mi? Tek bir terörist kalmaya dek mücadelemize devam edeceğiz.

44 BİN İŞÇİ ATIP, YERLERİNE TERÖRİSTLERİ ALDILAR

Belediyelerinde zaten bunları yaptılar. En kritik yerlere terör örgütü ile irtibatlı kişilere iş verdiler. 44 bin işçiyi belediyeden atıp, onların yerine teröristleri aldılar. Bay Kemal sen sözü verdin.. Nerede namus, nerede şeref. Seçimlerden sonra ipleri eline aldıktan sonra kendilerinden görmedikleri herkesi kapının önüne koymak oldu. Yarın ülkenin başına geçseler yine aynısını yapacaklar. Batı'dan talimat alacaklar... Bunların sözleri değil hayatları da yalan. İşte bir tanesi vardı ya, bir kadın... Televizyona çıkıp ne diyor, 'büyük yalan söyleceksin' Şimdi ne oldu.. Yargı aldı, içeride. Bay Kemal da yalanı bunlardan öğrendi.

BEN İHALELERE İMZA ATMAM, YALANCILIĞINI İSPAT ETTİN

Geçen akşam çıkmış, benim tv programımın olduğu saatte kendi özelinden açıklama yapıyor. Yine yalan... Bir ihale yapmışız, beşli çete diyor müteahhitlere. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin. Ulaştırma Bakanımız Adil Bey’e 'Çık ve bunun dersini ver' dedim. Adil kardeşim çıktı televizyonda buna güzel bir ders verdi. Çünkü adamın hayatı yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bay Kemal'in hayatı yalan. Benim milletim bu adamın yalanlarına prim vermeyecek.

ÇITAYI KENDİ ELİMİZLE YUKARI TAŞIDIK

Milletimize verdiğimiz her sözü yerine getirdikten sonra çıtayı kendi elimizle yukarı taşıdık. Ellerinden gelse okullarımızın çoğuna kilit vuracaklar. Biz sağlık altyapımızı şehir hastaneleriyle gelişmiş ülkelerin önüne geçirdik. Daha bizim hastanemizin yolunu bile yapmaktan acizler. Biz ülkemizi yollarla, havalimanlarıyla donattık.

ONLARA BİÇİLEN MİSYON BU DEĞİL

Türkiye siyasetinde şu anda CHP'nin sergilediği omurgasızlığın başka bir örneğini göremezsiniz. Ülkede muhalefetin kalitesini yükseltemedik. Bugüne kadar CHP ve diğer muhalefet partilerinden ülkenin gelişmesi yönünde bir vizyon duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü böyle bir dertleri yok.

BİZ DE DİYORUZ Kİ TEKNOFEST KUŞAĞI

Tutturdular Z kuşağı, Y kuşağı. Biz de diyoruz ki TEKNOFEST kuşağı. Bizim Sürmeneli gençler İHA'yı, SİHA'yı yaptı. Biraz da bunu konuşun.