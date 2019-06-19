Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Son günlerde gönüllü kuruluşlarımızı hedef alan son derece haksız, çirkin bir kampanya yürütülüyor. İnsan yetiştiren, gençlerimize sahip çıkan. Burslarla, yurtlarla, fikri, akademik çalışmalarla evlatlarımızın eğitimine destek veren vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor.

Bir siyasetçiye düşen görev iyi işlere engel olmak değil zararlı olanı bertaraf etmektir.

Bir belediye başkanın sorumluluğu kimseyi dışlamadan, faydalı kuruluşlara yardım etmektir. Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir. Bizim geleneğimizin taşıyıcı sütunları millet, memleket sevdalısı vakıflardır, derneklerdir.

Son derece haksız ve çirkin bir kampanya yürütülüyor. Evlatlarımıza destek veren vakıflarımız yıpratılmaya çalışılıyor.

Millet ve memleket sevdalısı kuruluşları desteklemeye devam edeceğiz.

Hepimiz aynı iklimin evlatlarıyız.

Bu salon sadece İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin özüdür, özetidir. Bizim muhabbetimizin, bin yıldır vatanımız olan Anadolu coğrafyasında maziden atiye kurduğumuz kardeşlik köprüsünün en güzel timsalidir. Biz birlikte Türkiyeyiz.

Bu ülkeyi hep birlikte kurduk. İstiklal Savaşımızı birlikte zafere taşıdık. 82 milyonumuzla biz bir aileyiz.

Bayrağımız bellidir, ezanımız bellidir, inancımız bellidir. Hiç kimse bizim kardeşliğimize gölge düşüremez.

Kimse bizi bölemez, kimse gönüllerimizin arasına duvarlar öremez.

Ülkemizde sürekli ayrılığı tahrik edenler var. Onlara fırsat vermeyeceğiz.

Bize oy versin vermesin 17 yıldır vatandaşlarımızın hepsini kucakladık.

Son 17 yılda demokrasimiz güçlendi. Milletimizin birlik ve beraberliği hiç olmadığı kadar perçinlendi.

İnlerine gireceğiz dedik girdik. Son olarak Pençe Harekatı'yla Irak'ta da bunları temizlemeye başladık.

25 yıl önce İzmir'de nasıl bir havalimanı vardı? Geldik şimdiki Adnan Menderes Havalimanı'nı biz yaptık. Milletimiz yıllardır hasretini çektiği hizmet ve eser siyasetine bizim dönemimizde kavuştu.

Son 17 yılda demokrasimiz güçlendi, vesayet geriledi, milletimizin birlik ve beraberliği hiç olmadığı kadar perçinlendi. AK Parti her kesimin, herkesin partisidir.

Dindar, seküler, gencin ve yaşlısının temsilcisi olduk. 82 milyon tüm renkleriyle kucaklaşabilen yegane hareket bizim hareketimizdir, bizim davamızdır. Cumhur İttifakı ve AK Parti iç barışın, huzurun, istikrarın, milli bekasının teminatıdır. Bu beka kavramından rahatsız olanlar var.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak milletin emanetini sırtında taşıyan bir kardeşiniz olarak her fırsatta şu uyarıyı yapıyorum. Siyaset asla sıfır toplamlı bir oyun değildir. İnsanları ortak değerler, idealler etrafında biraraya getirmek sanatıdır. Ayrıştırmak için değil birleştirmek, kutuplaştırmak için değil gönülleri buluşturmak için yapılır. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarı birlik siyasetidir. Her kim siyaseti insanımızı birbirine kırdırmanın aracı haline getiriyorsa açık söylüyorum o bu millete ihanet içindedir.

Çıkarı ve menfaati için Türkiye gemisinin altını oyuyorsa bu millet onları asla affetmeyecektir. Her kim Meclis kürsüsünü, iftira kürsüsüne çeviriyorsa sadece kendi itibarını değil siyasetin itibarını da yok ediyor demektir.

Bu milletin Valisine it diyen bir insandan siyasetçi olmaz, bunu böle bilin. Ardından da 'Ben it demedim, basitleşme dedim'. Sen kime anlatıyorsun. Görsel medya bunu tespit etmiş. Valimiz feraset sahibi, bana şunu söyledi; 'Başkanım bu seçim arefesinde davayı açarsam, doğru olur mu düşünüyorum' dedi. Ben de kendisine 'Sabırlı ol seçimlerden sonra açarsın' dedim.

Moderatör denen zat bütün soruları, bilgileri vermiş. Bunu da inkar ediyor. Siyasi rekabeti ahlaksızlık üzerine istifleyenler pazar günü kaybedecek.

15 Temmuz'da birileri bankamatiklere koşarken biz milletimizle omuz omuza verdik.

BM Kaşıkçı cinayetinde Suudilerin sorumluluğu olduğunu söylüyor. Şimdi bunun bedelini ödeyecekler. Mursi'nin ölümü de normal değil. Kesinlikle şaibeli.

Hırsız kim diyorlar. Usulsüzlük hukuki ifadedir. Çalınması olayı siyasi bir ifadedir.

Almanlar Berlin'e 17 yıldır bir havalimanı yapamadı. Biz 5 yılda yaptık.