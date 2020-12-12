Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kiralarda düzenlemeye gidilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katılıyor. Corona virüs tedbirleri hakkında konuşan Erdoğan, "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Açılışını yaptığımız Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı'nın bölgeye hayırlı olmasını diliyorum. Vaka sayısının istediğimiz rakamlara düşmesinin ardından sınırlamaları tek tek kaldıracağız.

Milletimizi bu dönemde yalnız bırakmadık. 45 milyar liralık bir kaynağı milletimizin kullanımına sunduk. Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız.

Barajlarımız yeniden dolana kadar milletimizden suyu tasarruflu kullanmalarını rica ediyorum. Tasarruflu bir su yönetimine ihtiyaç var.





İlgili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüs aşısı olacağını açıkladı



