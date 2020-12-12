Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kiralarda düzenlemeye gidilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kiralarda düzenlemeye gidilecek

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kiralarda düzenlemeye gidilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs tedbirleri hakkında yaptığı açıklamada kiralarda düzenlemeye gidileceğini açıkladı.

12 Aralık 2020, Cumartesi 14:43 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katılıyor. Corona virüs tedbirleri hakkında konuşan Erdoğan, "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Açılışını yaptığımız Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı'nın bölgeye hayırlı olmasını diliyorum. Vaka sayısının istediğimiz rakamlara düşmesinin ardından sınırlamaları tek tek kaldıracağız. 

Milletimizi bu dönemde yalnız bırakmadık. 45 milyar liralık bir kaynağı milletimizin kullanımına sunduk. Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız.

Barajlarımız yeniden dolana kadar milletimizden suyu tasarruflu kullanmalarını rica ediyorum. Tasarruflu bir su yönetimine ihtiyaç var.


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