Cumhurbaşkanı Erdoğan, kupayı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.
18 Mayıs 2021, Salı 23:38 Son Güncelleme:
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2021 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1394749531875680256
AA
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