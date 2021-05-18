Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2021 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.





AA

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