Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, kupayı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kupayı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kupayı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.

18 Mayıs 2021, Salı 23:38 Son Güncelleme:
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2021 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.


AA

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