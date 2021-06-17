Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.
17 Haziran 2021, Perşembe 19:31 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelde, basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
AA
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