Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.

17 Haziran 2021, Perşembe 19:31 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelde, basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

AA

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