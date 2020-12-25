Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medeniyetimize sahip çıkacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız" dedi.
25 Aralık 2020, Cuma 11:44 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız. Milletimizin dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1342379557353975808
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