Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Sözlerimin hemen başında bugün vefat eden partimizin kurucularından milletvekili Bakan, Genel Başkan Yardımcım, Kadın Kolları Başkanı olarak uzun yıllar birlikte çalıştığımız Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Bakanlığı döneminde engelli kardeşlerimize de pek çok önemli hizmetler yapmıştı. Camiamıza başsağlığı diliyorum.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Başta burada olan kardeşlerim olmak üzere tüm engelliler gününün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Bu anlamlı günün engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dün Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında aldıkları toplam 15 madalya ile ülkemizi gururlandıran sporcularımızı Külliye'de ağırladık. Milletçe hepimiz gerçekten farklı duygular yaşadık. Tüm spor dallarındaki başarılarımızı önemsiyoruz. Fakat engelli sporcularımızın başarılarına çok daha farklı bir nazarla bakıyoruz.









Dünya Engelliler Gününü vesile kılarak aynı zamanda 750 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştiriyoruz. Bugünkü ile birlikte yapılan engelli ataması 63 bin 87'ye ulaşmış bulunuyor. 2002 yılında iktidara geldiğimizde kamuda görev yapan engelli memur sayısı 5 bin 777 idi. Nereden nereye. Kim engellerin yanındaymış işte bu rakam bunu ortaya koyuyor. Kim engellilere devletin kapılarını açıyormuş uygulama ortada. Her biri tek başına büyük bir başarı hikayesi olan engelli öğretmenlerimizin çocuklarımızı en şekilde yetiştirme yanında engelleri aşmadaki mücadeleleri ile de evlatlarımıza ilham kaynağı olacağına inanıyorum.

"KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ"

Önceki gün Külliyemizde yaptığımız 20. Eğitim Şurası açılış programında öğretmenlerimiz ile ilgili müjdelerimizi kamuoyu ile paylaştık. Öğretmenlerimizi ülkemiz tarihinde ilk kez kapsamlı yenilikçi ve bütüncü bir meslek kanununa kavuşturacağız. Öğretmenlik mesleğinin itibarına ve önemine uygun şekilde özgün bir bakış açısı ile hazırlanan çalışmanın eğitim camiasında şimdiden sevinçle karşılandığını görüyoruz. Tüm kamu görevlilerini tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren faşist muhalefet zihniyetine rağmen Cumhur İttifakı olarak bu süreci kısa sürede tamamlayacağız.

Öğretmenlik meslek kanununun bir kez daha eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Millet olarak mazisi 2200 yılı bulan köklü bir devlet geleneğine sahibiz. Aynı şekilde 1400 yılı aşan medeniyet mirasçılarıyız. İlimde, sanatta, edebiyatta çığır açmış bir toplumun mensuplarıyız.

Engelli öğretmenlerimizin ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Birçok başlıkta engellilerimizin geçmişten gelen sorunlarını çözdük. Her ilde en az br merkez olacak şekilde Türkiye genelinde 128 Engelsiz Yaşam Merkezi'ni hizmete sunduk.