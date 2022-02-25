Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO daha kararlı adımlar atmalıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO daha kararlı adımlar atmalıydı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO daha kararlı adımlar atmalıydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

25 Şubat 2022, Cuma 14:10 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak sayın genel sekreter ile yaptığımız net görüşmelerimiz var. Ve bu görüşmelerde de NATO'nun tavrı konusunda belirlediğimiz tavrımızı da onlara iletmiştik. Bugünkü toplantıda da tüm liderlerin duruşunu görerek biz de duruşumuzu açıklayacağız.



UKRAYNA'DAKİ TÜRKLER...

Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımız açıklamayı yaptı. Gerek büyükelçilik, gerek konsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Hava taşıması noktasında durum pek güvenli değil. Onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini; gerek büyükelçiliklerimiz gerek başkonsolosluklar yardımcı olmak suretiyle yapıyorlar.


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