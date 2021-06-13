Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Belçika'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Belçika'da

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Belçika'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek NATO Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

13 Haziran 2021, Pazar 19:10 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı ErdoğanBrüksel Melsbroek Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Brüksel'e geldi.

AA

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